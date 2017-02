Manifestantes protestam contra Sérgio Moro durante palestra em Nova York

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na Primeira Instância, se deparou com um grupo de manifestantes nesta segunda-feira (6), na Universidade de Columbia, em Nova York, onde foi dar uma palestra. O protesto começou quando ele entrou no auditório. Uma mulher começou a gritar acusando o juiz de ser "tendencioso". Um grupo a acompanhou com cartazes, vaias e gritos.

Moro esperou no palco o grupo ser retirado. Na frente da universidade, outro grupo de estudantes e professores também protestou com cartazes.

>> Moro e Carmen Lúcia participam de debate sobre corrupção na Universidade de Columbia

A carioca Luiza Nassif, 29, que estuda economia na New School, falou à Folha de S. Paulo que nomes de palestrantes que questionam a Lava Jato foram sugeridos, mas a organização não aceitou. A New School organiza a palestra em parceria com Columbia.

Veja vídeo publicado no Youtube

Durante sua palestra, Moro falou sobre sua expectativa com relação à Lava Jato: "Espero que daqui a alguns anos, a Lava Jato tenha deixado a democracia mais forte no Brasil, e que corrupção seja uma uma lembrança do passado. Não podemos assegurar que isso vai acontecer, mas temos que ter esperança."