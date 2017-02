Com greve da PM, Vitória suspende aulas e fecha unidades da saúde

A prefeitura de Vitória suspendeu o início do ano letivo na rede municipal na manhã desta segunda-feira (6), devido à falta de policiamento nas ruas. Além das escolas e das faculdades particulares que também não devem funcionar, as unidades de saúde ficarão fechadas. A Polícia Militar paralisou suas atividades na madrugada de sábado (4). Manifestações são realizadas em Vitória, Guarapari, Linhares e Aracruz, Colatina e Piúma. A reivindicação é por reajuste salarial, pagamento de auxílio-alimentação e adicionais noturno e por periculosidade e insalubridade. Os manifestantes ainda denunciam condições precárias de trabalho. Os familiares dos policiais protestam no lugar dos agentes, já que pelo Código Penal Militar eles não podem fazer greve ou paralisação. Eles se concentram nas portas dos quartéis, impedindo a saída dos agentes.

Na manhã desta segunda-feira, o governo do Espírito Santo trocou o comando da Polícia Militar e pediu o apoio do Exército.

Com a falta de policiamento, o clima de insegurança se instala. Um ônibus foi incendiado, uma guarita da PM foi queimada e há relatos de arrastões e assaltos a lojas.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, as negociações com os policiais militares estão suspensas enquanto eles não voltarem ao trabalho.