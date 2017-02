Capital paulista está em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje (6), de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Parte da capital decretou o estado às 17h45 e, às 18h30, o restante também apresentava a mesma situação. O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada à forte).

As áreas de instabilidade formadas pela alta disponibilidade de umidade e pelo forte calor atuam com forte intensidade na capital. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram precipitação com potencial para queda de granizo na zona norte, principalmente nos bairros de Cachoeirinha, Casa Verde, Mandaqui, Santana, Tucuruvi e Vila Medeiros.

Na zona leste, chove moderado nos bairros do Brás, Pari, Belém, Tatuapé, Penha e Cangaíba. Na zona sul, nos bairros de Santo Amaro, Campo Grande e Capela do Socorro chove moderado. Essas instabilidades com deslocamento lento tem potencial para rajadas de vento, raios e formação de alagamentos. De acordo com os meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem chuvosas.

Rajadas de vento no aeroporto do Campo de Marte, zona norte, chegaram a 70,4 quilômetros por hora (km/h) às 17h35. A capital registrava oito pontos de alagamento intransitáveis às 19h15 nas zonas norte, oeste e sul. Os bombeiros, até as 19h10, tinham recebido 25 chamados para queda de árvores na cidade.

Próximos dias

Segundo o CGE, os volumes de chuva mais significativos nesta semana se concentram sobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na grande São Paulo e capital, as pancadas serão isoladas e associadas ao calor e umidade.

Na terça-feira (7), o sol predomina entre poucas nuvens desde o amanhecer, com termômetros durante a madrugada em torno dos 21ºC. Ao longo do dia a máxima chega aos 30ºC nas horas mais quentes, com as menores taxas de umidade acima dos 50%. As pancadas de chuva retornam no fim da tarde devido à chegada da brisa marítima.

A quarta-feira (8) será marcada por aumento de nebulosidade na faixa leste do estado e pelo retorno das chuvas entre o fim da tarde e o início da noite. A maior quantidade de nuvens não deixa a temperatura subir muito. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 55% e 95%.