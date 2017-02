Sergio Moro e Carmen Lúcia participam de debate sobre corrupção na Universidade de Columbia 

Nos dias 6 e 7 de fevereiro a Universidade de Columbia e a New School for Social Research, em Nova Iorque, receberão o juiz Sérgio Moro e a presidente do STF, Carmen Lúcia, para um debate sobre corrupção e seus impactos nos negócios brasileiros, com foco na Operação Lava Jato. O evento acontece das 12h30 às 15h15, no dia 6, e das 17h às 20h, no dia 7, horário de Brasília.

Thomas Trebat, diretor do Global Center do Rio de Janeiro, destaca a importância da discussão do tema na Universidade de Columbia. “Hoje o mundo todo tem acesso à informação muito rápido. Um assunto como este, a corrupção, é algo que interessa a todos independente de acontecer ou não em seu país. A Universidade de Columbia acha importante levantar este debate”, explica ele.

No primeiro dia, o evento acontecerá às 12h30, horário de Brasília e receberá, além do juiz Sergio Moro, Alberto Ramos (Goldman Sachs), Lisa Schineller (Standard and Poor’s), Otaviano Canuto (World Bank), Luiz Pinto (Qatar University), Albert Fishlow e Marcos Troyjo, de Columbia.

No segundo dia, a presidente do STF, Carmen Lucia, fechará o evento às 19h30, horário de Brasília e focará no tema do fortalecimento das instituições no combate à corrupção. O evento começará às 17h, horário de Brasília, e receberá Paulo Roberto Galvão (Ministério Público Federal), Deborah Wetzel (World Bank), Matthew Taylor (American University), Ernesto Calvo (University of Maryland), Andrew Arato (The New School), Daniel Kaufmann (Natural Resource Governance Institute), e Paul Lagunes (Columbia University) participarão do debate.