Presidente da Ebserh reafirma compromisso de convocar todos os aprovados até 2018

Em evento de comemoração pelo 65º aniversário do Hospital Universitário Ana Bezerra (Huab), em Santa Cruz (RN), o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Kleber Morais, reforçou o compromisso de convocar todos os aprovados dentro do número de vagas nos concursos dos hospitais universitários federais filiados.

Somente no segundo semestre de 2016, foram convocadas 3.842 profissionais para vagas em 33 hospitais filiados à estatal, nas cincos regiões do país. “As nomeações vão continuar e esperamos convocar todos os aprovados nos últimos concursos até o final de 2018. A primeira chamada desse ano contemplou 495 profissionais em 30 unidades hospitalares e eles já iniciaram as atividades no começo de janeiro”, afirmou.

Últimos concursos

Em janeiro, a Ebserh realizou concursos em três unidades: Hospital Universitário Gafreé e Guinle, no Rio de Janeiro (RJ), Hospital Regional de Lagarto, em Lagarto (SE) e Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande (PB).

Neste domingo (5), acontecerão as provas para o Hospital Universitário Júlio Bandeira, em Cajazeiras (PB).