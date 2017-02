Morre Dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula

Os médicos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, confirmaram às 18h57 desta sexta-feira (3) o falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marisa Letícia tinha 66 anos e foi internada no último dia 24 com quadro de AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico.

O velório da ex-primeira-dama será neste sábado (4), das 9h às 15h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o ex-presidente Lula e Dona Marisa Letícia se conheceram. Em seguida, haverá no Cemitério Jardim da Colina uma cerimônia de cremação reservada à família.

Nesta quinta-feira (2), a equipe médica que cuidava de Dona Marisa identificou por meio de um exame de doopler transcraniano a ausência de fluxo cerebral na paciente. A família, então, declarou a autorização para a doação de órgãos. Contudo, o falecimento da ex-primeira-dama só pôde ser declarado após novos exames, que foram realizados na tarde desta sexta-feira.

Nascida em São Bernardo do Campo em 7 de abril de 1950, Marisa se casou com um taxista, aos 19 anos, com quem teve seu primeiro filho, Marcos. Seis meses após o casamento, seu marido foi assassinado.

Em 1973, aos 23 anos, Marisa conheceu Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Os dois se casaram em maio de 1974. Ao longo de um relacionamento de mais de 30 anos, o casal teve três filhos, Fábio, Sandro e Luis Cláudio.

Em fevereiro de 1980, Marisa participou ativamente dos eventos que marcaram a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo inclusive a responsável por costurar a primeira bandeira do grupo. Quando Lula foi preso com diversos sindicalistas devido à constantes greves no Sindicato, a ex-primeira-dama liderou a Passeata das Mulheres pedindo a liberdade de todos e organizou reuniões clandestinas em sua casa.

Durante as disputas eleitorais de 1982, 1986, 1994 e 1998, nas quais Lula se candidatou, Marisa também participou ativamente das campanhas. Em 1 de janeiro de 2003, ela se tornou a primeira-dama do Brasil, após seu marido vencer às eleições e se tornar presidente da República.

