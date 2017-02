'Forbes': Como a política do Brasil é vista pelo mundo? 

O escândalo de corrupção do Brasil continua, diz o editorial da Forbes publicado nesta sexta-feira (3). Forçará o presidente Michel Temer a renunciar, e colocará em seu lugar um sucessor temporário escolhido a dedo pelo congresso? Se os brasileiros consideram Temer um "líder não eleito", imaginem o quão felizes serão quando tiverem um "novo não eleito" no cargo. Para aqueles que não estão totalmente em sintonia com o drama político que se desenrola no país, a maior companhia petrolífera do país - a Petrobras - foi usada como cofrinho pelo Partido dos Trabalhadores, no poder por mais de uma década, afirma a Forbes. Eles e seus aliados usaram a empresa para obter fundos de campanha e outras promessas, em troca de lucrativos contratos de obras públicas.

O artigo avalia que a julgar pelo fato de que quase todas as grandes empresas de construção do Brasil estavam envolvidas neste escândalo, o chamado esquema Lava Jato pode muito bem ter sido um negócio como de costume. Mesmo os líderes empresariais que não estavam envolvidos no esquema da Petrobras eram conhecidos por subornar políticos. O ex-bilionário Eike Batista foi preso recentemente por pagamento de propinas ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, em troca de acordos estatais.

E a novela continua, descreve a Forbes. O Partido dos Trabalhadores sentiu o baque em outubro, nas eleições municipais, apenas dois meses depois de sua presidente Dilma Rousseff ter sido indiciada por violar as leis de responsabilidade fiscal. No início deste mês, um juiz da Suprema Corte encarregado dos casos de corrupção envolvendo políticos morreu em um acidente de avião. Forbes lembra que Teori Zavascki foi nomeado pelo Partido dos Trabalhadores.

> > Forbes How Loud Will Brazil's Political Noise Get, And Will It Even Matter?

Forbes enumera escândalos políticos do Brasil nos últimos anos

Ele foi visto como amigo e aliado do antecessor de Dilma e líder do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula quer ser presidente novamente. Lula é acusado de receber dinheiro por contratos de obras públicas que foram para o magnata da construção Marcelo Odebrecht, que enfrenta 19 anos de prisão por causa disso. Lula ainda é um pássaro livre. E Dilma, apesar de ser acusada de violar as leis orçamentárias, manteve seus direitos políticos e pode concorrer a um cargo sempre que quiser.

Apesar disso, Alexander Main, associado sênior para política internacional no Centro de Pesquisa Econômica e Política em Washington DC, alertou em The Hill, na quarta-feira, que a democracia do Brasil estava em apuros. Os advogados do Partido dos Trabalhadores escreveram a mesma linha de raciocínio nas queixas apresentadas às Nações Unidas, alegando que Lula e o Partido dos Trabalhadores são vítimas de perseguição política. (Em outras palavras, os russos fizeram isso!)Temer, o více de Dilma, agora tem que reverter anos de políticas lacunosas do Partido dos Trabalhadores.

Forbes ressalta que a economia está sofrendo com um desemprego recorde, agora mais de 12%. Os EUA estão prestando atenção ao México, à China e ao Oriente Médio. O Brasil não está mais no radar da mídia. Mas os investidores estão definitivamente prestando atenção. Um grande investidor com sede em Londres disse hoje que se Lula fosse eleito pela terceira vez, o Brasil não seria capaz de se recuperar nunca mais. O ruído político deve ser muito alto este trimestre, reitera a Forbes.

O Congresso volta do recesso após o Carnaval, em fevereiro. A maioria das empresas de investimento ainda vê algum tipo de reforma de aposentadoria até 2018, o último ano de Temer no cargo.