Embaixada da Itália exprime condolências por Marisa Letícia

A Embaixada da Itália no Brasil emitiu uma mensagem da condolências pela situação da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, cuja morte cerebral deve ser confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da noite desta sexta-feira (3).

Lembrando que a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é cidadã italiana, a Embaixada afirma que Marisa sempre teve "sentimentos de grande afeto pela origem de sua família". "A Embaixada da Itália no Brasil expressa, em nome do governo italiano, as próprias condolências e a própria proximidade aos familiares pelo falecimento da senhora Marisa Letícia Lula da Silva, ex-primeira-dama da República Federativa do Brasil", diz a nota.

Nascida em São Bernardo do Campo (SP), em 7 de abril de 1950, Marisa pertence a uma família de imigrantes italianos originária da Lombardia, no norte do país europeu. Ela foi internada no último dia 24 de janeiro, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

Na quinta-feira passada (2), o Sírio Libanês emitiu um boletim médico afirmando que "não há mais fluxo de sangue" para o cérebro da ex-primeira-dama. Nesta sexta, estão sendo realizados procedimentos para confirmar sua morte cerebral. A família já autorizou a doação de seus órgãos.

Confira abaixo a nota completa da Embaixada da Itália no Brasil:

A Embaixada da Itália no Brasil expressa, em nome do Governo italiano, as próprias condolências e a própria proximidade aos familiares pelo falecimento da Senhora Marisa Letícia Lula da Silva, ex-Primeira-Dama da República Federativa do Brasil, que veio a falecer hoje.

Brasileira e cidadã italiana, Dona Marisa sempre demonstrou grande afeto pela origem de sua família, que considerou um motivo de orgulho também quando foi levada à cena da vida pública ao lado do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual o Governo italiano dirige os mais profundos sentimentos de pesar.