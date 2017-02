Cofres de Cabral em Genebra guardariam US$ 3,5 milhões em ouro e diamantes

Informações fornecidas pelos operadores financeiros Renato e Marcelo Chebar, em delações ao Ministério Público Federal, dão conta de que o ex-governador Sérgio Cabral teria em Genebra um dos cofres com um suposto patrimônio em diamantes e barras de ouro acumulado clandestinamente, e que chegariam ao valor de US$ 3,5 milhões. As informações são do Estado de S. Paulo.

De acordo com a reportagem, peças continuariam guardadas em pelo menos dois locais de Genebra e que parte da suposta fortuna acumulada de forma clandestina pelo ex-governador chegou a viajar em malas nos trens pelos Alpes. As informações já estão sendo alvo de uma apuração pela Procuradoria suíça.

A reportagem esteve em um endereço informado pelos delatores, localizado à beira do Rio Ródano, que coincide com o de uma empresa que aluga cofres.

Sérgio Cabral está preso em Bangu desde novembro

