Exército investiga fraude em licenciamento de veículos blindados

O Exército deflagrou operação para investigar suspeita de irregularidades no licenciamento de veículos blindados. Militares do Comando da 2ª Região Militar (2ª RM) fizeram busca e apreensão em três unidades da empresa Avallon, uma na capital paulista e duas em Barueri, na região metropolitana.

O mandado de busca e apreensão de documentos e materiais foi determinado pela 2ª Circunscrição da Justiça Militar (2ª CJM). O Comando da 2ª Região Militar não divulgou detalhes das apreensões.

De acordo com a legislação, empresas que fazem blindagem de veículos precisam de uma licença concedida pelo Exército, que controla esse produto. A licença precisa também constar no documento do proprietário do veículo.

A Agência Brasil procurou a empresa Avallon, que não se manifestou até a publicação do texto.