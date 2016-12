Novas medidas do governo simplificam legislação trabalhista, diz Firjan

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) recebeu com satisfação as mudanças anunciadas na última quinta-feira (22) pelo presidente Michel Temer para modernização das leis trabalhistas.

Em nota divulgada há pouco, a direção do Sistema Firjan disse que “a simplificação e flexibilização da legislação trabalhista, com mais prestígio às negociações coletivas”, estão entre as propostas defendidas pela entidade em seu Mapa do Desenvolvimento 2016-2025, que foi encaminhado ao governo no mês de maio.

A entidade disse que ao prever que as negociações entre sindicatos de empregados e de empregadores prevaleçam sobre a legislação, o projeto abre um novo horizonte para as relações de trabalho no Brasil. "O excesso de formalismo atual acentua os conflitos ao não reconhecer novas formas de trabalho do mundo contemporâneo, o que onera trabalhadores e empresários”, diz a nota. “Em um cenário de crise econômica e alto índice de desemprego, a reforma apresentada hoje é essencial, pois, ao permitir a adequação das jornadas à produção, contribui para a preservação de empregos e o aumento da competitividade das empresas”.