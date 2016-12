Governode Minas lança programa para jovens do ensino médio

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), lançou nesta quinta-feira (22) seu novo programa de empreendedorismo para 2017.

Chamado de Startup Júnior, o programa prevê a capacitação de jovens para o ambiente empreendedor, a concessão de bolsas para o desenvolvimento de seus projetos e a formação de uma cultura inovadora nos alunos de ensino médio da rede pública do Estado, com foco nos estudantes de segundo e terceiro ano.

O programa consiste em oferecer mentorias, espaço de coworking e capacitação empreendedora para que os estudantes possam elaborar uma proposta de trabalho a partir de suas ideias, criando um projeto em sua área de interesse e contando com uma base do Governo estadual para concretizá-lo. Os alunos terão a oportunidade de desenvolver uma startup em aulas realizadas durante seis meses.

O Startup Júnior vai contemplar estudantes de todo o estado, nas 150 unidades da Universidade Aberta e Integrada (Uaitec) distribuídas pelos territórios de desenvolvimento em Minas Gerais. A expectativa é atingir 9 mil alunos no primeiro ano de programa e fomentar cerca de 2 mil projetos.

O novo programa vem para complementar o já dinâmico ecossistema mineiro de inovação e empreendedorismo, com uma iniciativa pioneira no país, sendo o primeiro contato dos jovens com o mercado e com as novas possibilidades que a atual economia criativa oferece.