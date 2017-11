O que as câmeras mostram e não mostram na cadeia de Cabral e Garotinho

As câmeras instaladas na cadeia de Benfica, que ficaram duas horas sem gravar o que acontecia na ala onde estava Anthony Garotinho, e não mostram a suposta agressão que o ex-governador diz ter sofrido, flagraram o ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes fora da cela com um estetoscópio no pescoço.

Entre as muitas perguntas que ficam no ar sobre aquela madrugada de quinta para sexta-feira (24), estão justamente as sobre o atendimento médico.

Côrtes costuma circular e ter acesso a estetoscópios livremente da cadeia? Num ambiente de alta periculosidade, este simples equipamento pode se transformar numa arma, com suas hastes de borracha. Ele tem essa permissão? Por quê?

Garotinho estava com lesões no pé e no joelho. Côrtes, com o estetoscópio, foi fazer um atendimento clínico, cardiológico ou ortopédico?

Além disso, há vários relatos sobre as visitas que o ex-governador Sérgio Cabral recebe na cadeia. Onde estão as gravações que mostram essas visitas? Por que elas não são exibidas, se as visitas realmente aconteceram?