Uma vitória com características de derrota

Se Michel Temer sofresse uma derrota nesta quarta-feira (25), seu governo terminaria hoje. A vitória foi de números, contudo, com certeza foi de Pirro. E mesmo com a vitória, o governo pode sim ter acabado hoje.

Não vai ser fácil o presidente conseguir aprovar o que todos sabem que é fundamental para o país. E não aprovando, com certeza será o fim do governo, não por ser obrigado a se afastar do poder, mas porque o governo, manietado pelo Congresso, acaba, não podendo governar porque dificilmente terá suas propostas aprovadas.

O desgaste do presidente e a sua impopularidade farão com que o fisiologismo politico se afaste definitivamente do Palácio do Planalto. As dificuldades de um parlamentar para se eleger, com os recentes capítulos da alteração eleitoral, e a preocupação do segmento empresarial e dos próprios políticos com a Lava Jato, a Zelotes, a Calicute, etc, tornarão impossível para um parlamentar se movimentar numa campanha, principalmente em estados como Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e outros, nos quais o deslocamento para conseguir voto será caríssimo.

Muitos imaginavam que Temer saísse do poder com a derrota, mas a vitória pode, sim, ter permtido que o governo tenha acabado hoje.