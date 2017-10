Enel subleva Búzios

As concessionárias brasileiras que prestam mau serviço à população do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas regiões mais pobres, que já enfrentam tantos problemas e carência de serviços, desacatam a dignidade do povo. Em Búzios, recanto turístico com 23 praias localizado na zona tropical do subcontinente sul-americano, a população carente sofre com a má prestação de serviços já há mais de 48 horas. A energia elétrica é altamente necessária principalmente nos locais mais pobres do município.

No bairro da Rasa, onde a população é predominantemente mais pobre e bastante desempregada, o prejuízo já está feito. Uma geladeira perdida devido ao mal serviço tem muito mais impacto para estas pessoas. Os muitos profissionais que vivem de engomar roupa estão sem energia para usar o ferro de passar. As crianças e idosos doentes não conseguem receber tratamento adequado, seja porque fica difícil encontrar um medicamento ou utilizar aparelhos que necessitam de energia elétrica, o que agrava as enfermidades.

A revolta desta população já é tão grande que ela tomou conta da estrada para chamar a atenção das autoridades -- o que, é claro, não se caracteriza como crime algum, mas como reação a tamanho descaso, um alerta para que recebam socorro.

A situação chegou a tal ponto que o prefeito se insurgiu, com documento forte, contra a empresa concessionária e empresas que não atendem ao chamamento da população

As autoridades brasileiras deveriam abrir um inquérito para expulsar da região e do Brasil essas empresas, por tamanha covardia e abuso de poder.

Se não bastasse a corrupção dos políticos brasileiros, uma empresa estrangeira também vem roubar o Brasil, tirando a tranquilidade, gerando a desordem, e anotando o prejuízo daqueles que não têm mais como pagar os prejuízos que já tinham.

Ao Ministério Público, à Secretaria de Segurança, ao Ministério da Justiça, ao Ministério de Minas e Energia, a todos responsáveis por tudo que acontece nesses dois últimos dias naquela região tão bonita, que agora não apenas afasta os turistas como também se revolta a própria população, pede-se atenção.

Confira nota do prefeito:

Prezados amigos,

Diante das últimas ocorrências com interrupções do fornecimento de energia em vários bairros de Búzios, seguida de demora excessiva para restabelecimento do serviço, o que vem gerando grande descontentamento na população afetada, tendo motivado manifestações, inclusive com interrupção da estrada RJ 102(principal acesso à Búzios).

Informo que a Prefeitura de Búzios está solidária as pessoas que sofrem com está situação e que a partir de amanhã 02/10/2017, estaremos tomando todas as providências jurídicas e políticas, para que sejam aplicadas multas severas na concessionária, inclusive iniciaremos uma discussão para buscarmos a sua substituição, muito obrigado.

André Granado

Prefeito de Búzios