As consequências de uma independência da Catalunha

Como seria a permanência da Catalunha no quadro econômico e político global caso sua independência venha a se concretizar?

Neste domingo (1°), depois que a votação do referendo foi encerrada deixando um rastro de mais de 700 feridos, o presidente catalão Carlos Puigdemon afirmou que a Catalunha “ganhou o direito de ser um Estado" e que a União Europeia não pode "continuar olhando para outro lado", em relação às agressões registradas neste domingo.

Carlos Puigdemon disse ainda que vai ao Parlamento nos próximos dias com o resultado da votação deste domingo, para que se atue de acordo com a lei do referendo.

Uma população de 7 milhões de habitantes, a segunda mais rica da Espanha, que representa 19% do PIB espanhol de 2016, como fica o imposto de renda? Como fica o estado de direito? Como fica a cidadania?

A comunidade europeia não aceita a Catalunha como país europeu. A eleição realizada neste domingo contrariava a lei da Espanha, à qual Catalunha responde. Foi um referendo ilegal.