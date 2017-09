Quem merece os tanques de guerra?

O ex-governador Sérgio Cabral gastou R$ 10 milhões só em joias. Foi condenado a penas que somadas chegam, até o momento, a 59 anos.

Também enfrentam acusações Sergio Andrade, Otavio Azevedo, Pedro Novis, Marcelo Odebrecht, Sérgio Côrtes, Fernando Cavendish, Wilson Carlos, Hudson Braga, Carlos Miranda, Carlos Jardim Borges, Alexandre Pinto, Marco Antônio de Luca, entre outros. Políticos e empresários.

O ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes pede para delatar para diminuir sua pena. Em telefonema, fala com empresário: "Nossas putarias têm que continuar".

Bandidos se mudam para Rocinha. Os "escroques", como disse o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, se mudam para Portugal.

O Rei do Ônibus Jacob Barata é preso acusado de esquema de corrupção no transporte do Rio.

Precisam de mais razões para o Rio ter uma Rocinha incendiada? Quem são os maiores bandidos?