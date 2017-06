Em jantar oferecido ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quarta-feira (28), no Gávea Golf Club, no Rio de Janeiro, o tucano era aplaudido efusivamente por parte do governo de Sérgio Cabral.

Na certa, acreditam que terão espaço em seu governo na capital paulista ou no Estado de São Paulo. Alguns já até se antecipam com seus escritórios para poder advogar.