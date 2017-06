A pesquisa de intenção de voto para a eleição de 2018, divulgada nesta segunda-feira (26) pelo Datafolha, evidencia a polarização no eleitorado, num cenário de grave crise política no país.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar de estar enfrentando pesadas denúncias amplamente divulgadas pela grande mídia há seis anos - desde o mensalão - segue na liderança, com 30% das intenções de voto.

Uma análise sobre as demais preferências do eleitorado revela que a radicalização tem se acirrado, tanto para a direita quanto para a esquerda.

Pesquisa de intenção de voto mostra polarização aguda diante da grave crise política

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) aparece em segundo, variando entre 15% e 16% das intenções de voto, dependendo do cenário. Ele representa o eleitorado da extrema direita, revoltado com a classe política envolvida com corrupção e querendo medidas drásticas e severas.

Por outro lado, aqueles que votam em representantes da esquerda (Lula, Marina Silva - Rede, Ciro Gomes - PDT, Luciana Genro - Psol e Eduardo Jorge - PV) somam 54%. Há ainda uma média de 20% que rejeitam qualquer tendência política, e votariam em branco ou nulo.

Somando os claramente de esquerda, os claramente de direita e os que rejeitam todos os candidatos, chegamos a um universo de 90% do eleitorado. Uma esmagadora maioria que aposta nos extremos ou, também de uma forma aguda, rechaça qualquer tendência. Um reflexo da polarização, do acirramento do ódio e da radicalização que se consolidou diante da crise política sem precedentes no país.