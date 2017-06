Sigilo nas delações: depois da porta arrombada, não adianta pôr tramela

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelos julgamentos dos processos da Lava Jato, está estudando mudanças para manter as delações premiadas em sigilo por mais tempo. Em alguns casos, o sigilo seria inclusive para sempre.

Lamenta-se, contudo, que esta medida esteja sendo estudada somente agora, após tantos estragos no país ocasionados por vazamentos e divulgação de delações que acirraram a crise no país, destruíram a economia, e não resultaram em qualquer benefício para o povo.

Depois da porta arrombada, não adianta pôr tramela. Se esta medida tivesse sido tomada há mais tempo, o país não teria sofrido tantos estragos como já sofreu, onde as únicas vítimas foram a população. Estragos que causaram níveis de desemprego recorde, que abalaram as instituições e a confiança do povo, que aniquilaram a economia, destruindo a segurança pública, a saúde, as escolas e universidades, enquanto os delatores voltavam para as suas mansões tendo como brinde uma singela tornozeleira eletrônica.