Citado em delação, Indio da Costa terá de processar Magalhães Pinto

Indio da Costa, que fez toda a sua campanha para prefeito do Rio afirmando ser "ficha limpa", teria sido citado pelo empresário Paulo Fernando Magalhães Pinto em sua delação premiada. Segundo o jornalista Lauro Jardim, Magalhães Pinto teria afirmado que deu dinheiro de caixa dois para Indio.

O secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação Indio da Costa terá de reagir e processar Magalhães Pinto, para não macular o governo do prefeito Marcelo Crivella, que já vem sofrendo ataques, mesmo sem razão, de uma elite que não admite que o Rio possa ser governado por homens identificados com forças populares.

Isso aconteceu com Leonel Brizola, Benedita da Silva, Saturnino Braga, Garotinho, e agora acontece com Crivella.

Ao contrário do que aconteceu com aqueles que tinham o apoio das elites, identificados com posições mais conservadoras, e todos envolvidos com corrupção, de prefeito a governador.