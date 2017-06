A quadrilha preocupada com a pressa em desmoralizá-la

Os jornais de hoje comentam a preocupação desses quadrilheiros contra a política severa que só agora o governo brasileiro faz contra esses bandidos.

Atinge a raia do cinismo. Imaginem que um bando, há dez anos, com toda a ajuda do governo brasileiro, se transforma de magarefe - não chegando nem a ser açougueiro - a proprietário do maior império de carne do Brasil e um dos maiores do mundo, com dinheiro do povo brasileiro.

Com certeza o povo lamenta profundamente que só agora o governo se preocupe com esses bandidos, exigindo o cumprimento financeiro dos lucros que não pertencem a eles, mas sim ao povo brasileiro.

Por isso, é triste que esses bandidos consigam espaço para poder reclamar do aperto do governo, quando o povo é que reclama como pode o governo brasileiro ainda deixar nas mãos de delinquentes o que pertence a ele, povo.

O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) protocolou no Itamaraty, no dia 24 de maio, um requerimento oficial em que pede a extradição desse bandido. É uma pena que só um deputado com essa integridade possa estar fazendo o que representantes do povo no Executivo já deveriam ter feito.

Quantas ações populares já deveriam ter sido feitas contra esses bucaneiros, por tudo o que o povo está sofrendo também pelo que eles fizeram com o Brasil?