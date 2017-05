Rejeição das contas por parte do TCE-RJ é tentativa de 'delação' pelo que não fizeram com Cabral

A rejeição das contas do governo Pezão pelo TCE-RJ, por ter sido unânime, claramente é uma tentativa de "delação" pelo que não fizeram com relação ao governo Sérgio Cabral. Após terem ficado presos tanto tempo, não devem querer que suas penas aumentem. Fizeram como Brutus: apunhalaram para não serem apunhalados.

Surpreende o comportamento humano nesses momentos de crise moral em que vive o país, e principalmente nesse estado onde o roubo não pode ser considerado roubo, e sim assalto com latrocínio. Assaltaram, e as mortes por falta de remédios, por falta de atendimento nos hospitais e até por falta de emprego também são de responsabilidade da delinquência que se instalou no Rio de Janeiro, no governo Cabral.