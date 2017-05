Desligamento de Mabel pode ter vindo em boa hora para Temer

O afastamento do ex-deputado do PMDB Sandro Mabel, que era assessor do Palácio do Planalto, foi visto num primeiro momento como algo que indicasse o enfraquecimento de Michel Temer. Mas segundo interlocutores, o pedido de demissão pode inclusive ter vindo em boa hora para o presidente.

Mabel, que já foi citado nas delações de ex-executivos da Odebrecht, estaria envolvido em outros esquemas que estão prontos para virem à tona nas próximas operações deflagradas.

Sandro Mabel

Investigações apontam que ele estaria corretando negócios importantes em diversas áreas, até no setor de comunicação. Informações dão conta de que, quando estes casos vierem à tona, o estrago será grande. Por isso, o desligamento de sua função de assessor de Temer teria chegado em boa hora, já que ele poderia comprometer ainda mais o presidente.

Outros que ainda não foram afastados também estão sendo investigados por outras operações que não são da Lava Jato, mas que podem ser ainda mais rigorosas.