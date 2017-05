A delação do delinquente e a vontade de incriminar os que eles querem incriminar

O desejo de incriminar certos políticos é maior do que o compromisso de informar a realidade dos fatos, demonstrando mais uma vez, total de respeito ao povo brasileiro, já intoxicado por notícias falsas.

Sobre a delação do delinquente da JBS, está sendo publicado o repasse de 20 milhões ao candidato José Serra (PSDB), em 2010, para concorrer á presidência.

Se Dilma e Lula juntos receberam a quantia de 150 milhões e disputaram quatro eleições, e em cada eleição foram dois turnos, seriam oito campanhas. Vale destacar que em todas as ocasiões os petistas estavam com a maioria de intenção de votos nas pesquisas.

Pode se dizer que este tipo de criminoso quer sempre ajudar os mais importantes e influentes, sendo este no caso o político do PSDB, que acabou recebendo proporcionalmente mais dinheiro do que os candidatos do partido dos Trabalhadores.

A forma como foi noticiado o montante recebido por Dilma e Lula, dá uma sensação de que a dupla do PT recebeu mais dinheiro, em mais uma tentativa de desqualificar estes políticos e seu partido.

Novamente, os delinquentes mostraram sem ter vontade de mostrar, que seus amigos tucanos, ganharam mais dinheiro. Na realidade, o que este delinquente quis foi defender seus amigos e atacar aqueles que como bobos imaginavam que podiam ajuda-los como quadrilheiros que são.