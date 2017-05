Bomba da Lava Jato explode no lado contrário

Com a informação de que o presidente Michel Temer foi gravado dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, o jornalista Lauro Jardim desestabiliza o poder e o processo político brasileiro. O envolvimento não se cinge ao presidente. Ele se estende a todo o PMDB e a todo o PSDB.

As conseqüências da denúncia feita por Lauro Jardim são de gravidade que poderá mudar o rumo das instituições brasileiras. O objetivo fundamental da campanha e da perseguição da Operação Lava Jato, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal em envolver o ex-presidente Lula com a JBS explode exatamente no lado oposto.

Se a gravação feita pelo presidente da JBS realmente existe, ela tem um único objetivo: desmontar o governo brasileiro.