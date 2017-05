Os criminosos que deixaram a saúde do Rio doente

Os serviços que devem ser oferecidos ao ladrões presos no esquema de corrupção na área de saúde do Rio devem ser os mesmos que o ex-secretário de Saúde dava aos fluminenses durante sua gestão: nenhum. Sem exames de imagem, sem remédios, sem macas, sem equipamentos e com médicos mal remunerados.

Quando esses senhores forem internados por estarem padecendo de qualquer mal, chá ou água com sal deve ser o remédio dado a eles.

Não merecem ter prioridades de qualquer tipo em atendimentos que vierem a ter.

Se o descaso desse senhores e o crime chegava a níveis de o Ministério Público afirmar que o escândalo atual é apenas "a ponta do iceberg" da corrupção na saúde, o justo seria esses senhores sofrerem o mesmo mal que causaram ao Rio.

Não é justo sequer que eles fiquem recolhidos em locais onde a limpeza e a comida sejam providenciadas por servidores do estado sem salário. Eles mesmo deveriam fazer a limpeza e tratar da salubridade em que merecem viver, por tudo o que fizeram com a saúde pública no estado.