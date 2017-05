A desmoralização da polícia e o risco do colapso social

A ação coordenada de criminosos que incendiaram oito ônibus e dois caminhões na terça-feira (3), na Baixada Fluminense, tem um ponto em comum com as violentas e descontroladas ações policiais durante a greve geral no Rio: tanto um fato quanto outro tem como pano de fundo o sucateamento da segurança pública, o esfacelamento das condições de trabalho e o desmonte de um pilar fundamental para integridade da sociedade.

O governo federal, mais uma vez, anuncia o envio da Força Nacional ao combalido estado do Rio, para estancar a sangria. Mas todos sabem que esta não é e nunca será a solução para a segurança pública, tão fundamental para a manutenção da estabilidade social.

O que a segurança pública do Rio precisa é que os salários sejam colocados em dia, que os policiais militares recebam treinamentos adequados, que recebam equipamentos de qualidade para combater uma criminalidade fortemente armada, que saiam às ruas para trabalhar sem o constante temor que não consigam terminar o dia vivos. A desmoralização e a humilhação da polícia pode trazer consequências ainda muito mais graves do que as que já vivemos no Rio de Janeiro.

O que deve passar pela cabeça de um policial quando ele constata que aquele governo de anos atrás que exaltava a segurança pública era o que mais roubava os cofres públicos? E quando ele constata que as autoridades da época nada faziam? Afinal, seria muito difícil acreditar que após as fotos dos guardanapos e das farras em sofisticados restaurantes europeus, após as ostentações de passeios de helicópteros e festas com pompas e luxo, não havia qualquer serviço de inteligência que identificasse o que estava acontecendo.

Muitos já sabiam o que estava acontecendo, mas preferiram o silêncio. Até mesmo o caso do trágico acidente de helicóptero que revelou que o homem da Delta era quase um sócio do governo foi abafado. Hoje, todos os que apareceram com guardanapos e nos sofisticados restaurantes estão denunciados. Mas os homens de altos salários que já sabiam de tudo na época nada fizeram.

Vale lembrar que o sistema na União Soviética explodiu basicamente pela corrupção no governo. E hoje, muitos dos dirigentes da Rússia são justamente aqueles que no passado ocupavam o terceiro escalão da KGB.

Por que exigir da sucateada polícia hoje, quando os homens de grandes salários não foram "polícia" para proteger o rombo do estado?