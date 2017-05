O Brasil visto com imparcialidade

A pesquisa do Datafolha divulgada neste domingo (30) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pleno ápice da desmoralização promovida pela massa da imprensa brasileira, lidera nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno para a eleição de 2018 em todos os cenários.

Vale lembrar que diante das acusações diárias há vários anos dirigidas a Lula na grande mídia, não deve ser fácil para um cidadão mais humilde manifestar seu voto no petista, sem que ele tema por uma reação contrária.

Num hipotético segundo turno contra o juiz federal Sérgio Moro, Lula perderia com 40% contra 42% das intenções de voto. É importante destacar que Moro se encontra no auge da sua visibilidade, encarnando justamente a moralidade contra a corrupção - mesmo que segundo advogados algumas vezes ele cometa excessos. Moro alcança 42% contra um ex-presidente que - estando certo ou errado, não se faz juízo do valor neste momento - enfrenta a massa da comunicação contra ele, e chega a 40% neste confronto.

Pesquisa mostra intenções de voto para 2018

A soma de Lula e Moro, neste hipotético segundo turno, chega a 82% das intenções de voto. Diante deste cenário, vale uma pergunta: para quem os 18% restantes pretendem dar seu voto? Estariam propensos a estar com aquele que é visto tendo ações corretas ou com aquele que vem sendo atacado por segmento do judiciário e pela grande massa formadora de opinião?

Num hipotético segundo turno com Marina Silva, Lula também perderia, desta vez com 38% contra 41%. A soma destes votos chega a 79% - 3% menos do que os que votariam em Moro ou Lula. Ou seja, neste caso há 21% que poderiam ainda migrar para Marina ou Lula.

É um número de indecisos significativo (tanto na projeção com Moro quando na projeção com Marina), diante de todo o volume de acusações que já vieram à tona contra Lula. Se a candidatura do petista se tornar realidade, com a campanha nas ruas, os números desta pesquisa mostram que será difícil que ele não atraia uma boa parcela dos que ainda não se decidiram.