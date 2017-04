A greve, a revolta e os roubos que destruíram o país

Depois de Sérgio Cabral, de mais de R$ 1 bilhão em roubo, depois de alguns bancos terem operado no imposto de renda, depois da velocidade dos depoimentos na Operação Lava Jato, que realmente é a grande responsável pela crise que o país vive, com as acusações de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraudes em licitações, formação de cartel, superfaturamento e mais um rol de crimes que desnorteiam a sociedade, não se entende a demora e a falta de informações sobre os crimes dos banqueiros. Não se entende como os grandes responsáveis pela destruição dos país, os empreiteiros, fundamentalmente os presidentes das empresas, possam ainda estar fazendo delações não na justiça, mas na imprensa, como se fossem verdadeiros heróis da pátria.

Eles já deviam estar trancafiados nos porões mais sombrios, para que pudessem sofrer o que os desempregados, os mortos pela falta de remédio e hospitais - até mesmo numa classe mais elitizada - estão sofrendo. Deveriam estar trancafiados para que também não sofressem moradores de prédios em que viviam esses ladrões, como reclamaram os vizinhos do também desqualificado membro da quadrilha que golpeou o Rio de Janeiro durante 12 anos, doutor Sérgio Côrtes - tão importante em seu tempo e tão protegido por médicos importantes do Rio de Janeiro.

A greve é o simbolismo de tudo isso que estamos vivendo em nosso país, e principalmente nesse estado que já foi cartão postal da maravilha vista pelo mundo. Hoje é um cartão postal distribuído no mundo para não ser visitado.

Não serão precisos anos, mas sim gerações para que um dia esse estado seja recuperado. Só não esperamos que também seja preciso o mesmo tempo para recuperar o Brasil.