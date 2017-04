Odebrecht: 'JB' está, como sempre, alinhado ao sentimento do povo

O Jornal do Brasil reforça que sua atual administração nunca recebeu qualquer ajuda da Odebrecht, empresa que hoje ajuda, sim, com publicidade ao mundo midiático que também o ataca.

A única relação que a atual administração do JB tem com a Odebrecht se traduz no sentimento de repugnância, alinhado com o pensamento do próprio povo, do qual o jornal é eco e com quem está de mãos dadas, com dignidade, desde o tempo do Império.

O que o Jornal do Brasil espera é que a justiça brasileira seja ainda mais dura que a dos Estados Unidos, que aplicou uma multa de US$ 2,6 bilhões à Odebrecht.