O que o Rio precisa é que o dinheiro roubado seja devolvido do estado

De que adianta toda esta articulação e a engenharia matemática do projeto de socorro aos estados? Quanto tempo vai durar isso?

O que o governo do Estado do Rio deveria fazer, no lugar de pedir ajuda à União, é processar todos os executivos já denunciados e que tiveram seus roubos comprovados, pedindo na Justiça a preferência no recebimento do ressarcimento.

Até o dinheiro roubado no âmbito da Lava Jato deveria ser devolvido preferencialmente aos cofres do Rio. Afinal, é aqui que fica a sede da Petrobras - maior empresa do país e que foi a mais duramente atingida pelos escândalos de corrupção. Também é aqui que está o Comperj, que teve suas obras paralisadas e milhares de desempregados. E é aqui também que estão os estaleiros, que deixaram na rua outros milhares de trabalhadores e hoje estão à míngua.

O governo do Estado do Rio deveria pedir imediatamente à justiça do Rio o bloqueio dos bens dos ladrões já identificados. Se os serviços de inteligência não serviram para impedir que delinquentes roubassem, deveriam pelo menos atuar agora para que este dinheiro voltasse, de preferência para o Rio, o estado mais afetado.

