Segurança nacional

O deboche, a ironia, a prepotência, a arrogância, somadas à descaracterização de patriotismo de um septuagenário grupo, no qual todos os integrantes parecem delinquentes, desmoraliza o Brasil e torna a segurança pública brasileira vulnerável.

Quando a segurança pública se torna ameaçada, existe no código jurídico a previsão de que a punição deva ser exemplar. Esse senhor está acabando com a dignidade, não dos parlamentares que ele corrompeu, e nem dos políticos, mas do povo que elegeu esses políticos, e não poderia imaginar que pudesse ter empresário com esse DNA de corrupção.

Ele já desempregou mais de 50 mil funcionários, que passam fome e sequer podem comprar remédios. Outros 23 milhões de brasileiros também estão desempregados por causa dele, e padecem do mesmo mal.

Nesses 70 anos em que roubou, este grupo enriqueceu de uma forma diretamente proporcional ao empobrecimento do povo. Basta analisar a evolução patrimonial deles nestas sete décadas. Por isso, não podem ser perdoados.

O que espera a Justiça brasileira para punir exemplarmente estes homens com o rigor da lei? Espera o povo?

As seguidas entrevistas desses delinquentes são um verdadeiro deboche, uma ironia, um desdém com a dignidade do povo que elege os políticos. É um desrespeito à democracia.

Esse senhor está desmoralizando o processo democrático brasileiro. Nem o país nem o povo podem aguentar mais isso. Todos os seus corrompidos devem ser processados e punidos exemplarmente, mas esta quadrilha - que são só de três chefes - não pode esperar uma punição branda em casa, ou amenizada por doença, e nem ter o privilégio por serem doutores. Merecem, sim, um campo de concentração.