O fim dos Poderes para interromper o fim do Brasil

Se no Brasil inteiro há formadores de opinião pelas entidades de classe que trabalham questionando o posicionamento do direito de a chapa Dilma-Temer ser cassada no TSE, se mais de 30% da Câmara dos Deputados foi atingida por denúncias de corrupção na Lava Jato, se no Senado apenas a delação da Odebrecht atingiu 29 políticos, se admitirmos que metade do Congresso Nacional poderá ter problemas com outras denúncias que virão à tona, se tudo o que já tramita no Supremo Tribunal Federal contra o Parlamento avançar... Se tudo isso for verdade, pode ter validade um Decreto Legislativo, uma Medida Provisória ou mesmo as indicações do Executivo para cargos do Judiciário que são aprovados pelo Congresso?

O processo de desmoralização dos Poderes, a escalada de desmoronamento a que a população assiste, atônita, tem que ter um fim. O fim da destruição moral do Brasil só virá com o fim dos Poderes. Que se comece tudo novamente. É isso o que quer o país, a quem Executivo, Legislativo e Judiciário representam e devem responder.