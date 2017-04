Alexandre Accioly ainda pode recorrer a Furnas para rebater acusação em delação

Denunciado em uma das delações de executivos da Odebrecht como intermediador do senador Aécio Neves (PSDB) no recebimento de propinas, o empresário Alexandre Accioly deveria deixar de afirmar que não fez nada, que não sabia de nada e que não conhece fulano ou beltrano, para rebater as acusações com provas mais contundentes.

Se ele tem certeza de sua dignidade, que processe o delator e pergunte ao senhor Dimas Toledo se este alguma vez o recebeu, se alguma vez recebeu propostas dele para a venda de equipamentos a Furnas, que peça ao sistema de segurança de Furnas o registro de imagens e de entradas e saídas para que fique claro se alguma vez ele esteve nos gabinetes desses senhores ou pergunte a uma secretária de Dimas Toledo se houve alguma audiência entre eles.

Procedendo assim, o país terá a certeza de que esses delatores mentem. Afinal, é fácil obter provas, já que não faz muito tempo que o doutor Dimas Toledo se afastou de Furnas. Duas de suas secretárias, aliás, ainda trabalham lá. Portanto, Doutor Alexandre Accioly, não perca o seu tempo, o senhor não merece uma bola de ferro amarrado aos seus pés.