A convulsão social do Brasil atual

Isso não pode ser verdade. Se for verdade, não poderia ser dito. Em sendo verdade e já tendo sido dito, os que disseram proclamam uma convulsão social. E se tudo o que está sendo for verdade, por que tanto tempo para ser dito? Como pode um país com quase 30 milhões de desempregados ter demorado tanto para ver que uma das razões fundamentais de seu desemprego tem como causa esses homens que detêm o poder e que roubaram tanto?

Se for verdade, tudo o que está sendo dito conflagra um povo com fome, sem saúde pública para assisti-los, sem escolas para seus filhos estudarem, sem segurança pública para garantir o ir e vir.

Sendo verdade, os que disseram não querem a paz no país. Não querendo a paz no país, o que querem esses homens? Por que dizer e não prender? Por que prender e não transformá-los nos que vivem em condições de desemprego e à margem da sobrevivência?

Razão da Revolução Francesa, os miseráveis eram um povo em número infinitamente menor que os 200 milhões de brasileiros. Que definição ou que expectativa podem dar os sociólogos sobre tal fenômeno? Sem dúvida, nosso povo é, em sua maioria, sem a cultura que permite a faculdade de distinguir o certo e o errado. É um povo sem instrução para fazer a definição social da forma violenta de reação contra esses que são os responsáveis diretos pelas condições de vida do atual momento do Brasil.

Não se fala mais desse rato maior do estado do Rio. Não deve haver dúvida de nenhum tipo de que esse senhor é um doente que conseguiu conviver no meio de corruptos. A normalidade não permite que a reação a estes senhores que elevaram a corrupção a níveis inimagináveis e roubaram tanto seja tão normal.

Não merece esse povo que não participou das bandalheiras ter o direito de sofrer sem ter o mínimo de reação. Os que estão reagindo pelo povo, com o maior respeito às leis, está reagindo com um pouco de hipocrisia.

A reação a essa gente não pode ser a tornozeleira eletrônica. O nível de assalto ao poder público requer uma bola de ferro presa aos pés dos assaltantes do Estado. A reação a essa gente não pode ser o presídio, mas os campos de concentração, vivendo à sorte, com sol e chuva e com todo tipo de intempéries. É o mínimo que o povo sofrido poderia aguentar sem reagir.