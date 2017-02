Espírito Santo e o processo de convulsão

A crise no Espírito Santo evidencia que, quando não está resolvido o problema político, não existe solução através de resultados econômicos.

A Gazeta (2011) - "Serra é a quarta cidade do país com maior desenvolvimento" - "Desempenho foi maior do que o de Vitória, que ampliou em 44% seu peso na economia brasileira"

"Exame - 2014 - Vitória é a melhor cidade para os negócios no Brasil

Folha do ES - 2014 - NOVA SÉRIE DA TV VITÓRIA VAI MOSTRAR AS RIQUEZAS DO ESPÍRITO SANTO

As manchetes de hoje

Folha Vitória - Sem polícia nas ruas do ES: protestos continuam impedindo saída de PMs e de viaturas dos batalhões

Folha Vitória - Alegando falta de segurança, Secretaria da Saúde determina fechamento de PA de Alto Lage

Estadão - Com protesto de familiares de PMs, policiamento é afetado em 30 cidades do Espírito Santo

O governante que imagina resolver problemas econômicos levando para seu povo a intranquilidade social não conhece a realidade do sofrimento. Num país onde a grande maioria sofre, se a comida do povo for tirada, se o remédio do povo doente for tirado, o ensino do pobre jovem, a segurança pública de toda a sociedade, se acelera o processo de convulsão.

Há 15 anos, o Espírito Santo era manchete de jornais, que afirmavam que o poder político era corrupto. Não se conhece alterações no poder nesse estado. Imaginavam esses governantes que, combatendo a inflação com medidas econômicas que pioram ainda mais as condições do pobre - que não consome e sequer come -, que paralisa a produção na indústria, resolveriam o problema? Não, eles agravaram a crise social.

Por isso, pobre de um povo sofrido que, quando chega a "visita da saúde", não sabe que esta visita na doença grave é o direito do moribundo de se despedir da família. Em seguida, morre.