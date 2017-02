Filho de Crivella na causa política 

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) agiu com maior competência colocando um jovem qualificado para chefiar a Casa Civil. No passado, Ricardo Montoro entrou para a vida pública em 1982, como secretário particular do governador Franco Montoro, fundador do PSDB. A essa altura já era economista formado pela USP, somava cursos de especialização no Brasil e no exterior e era bem sucedido como executivo e empresário na iniciativa privada. O chefe da Casa Civil tem que ter intimidade total com o governante.

Marcelo Hodge Crivella foi nomeado para a Casa Civil da capital carioca

Marcelo Hodge Crivella, 32 anos, se formou em psicologia na Biola University, na Califórnia. Especializou-se em gestão e planejamento com o Mestrado em Inovação, tecnologia e empreendedorismo da Oxford Brookes University.

Sua experiência profissional foi na iniciativa privada, com cargos de gerência e diretoria em empresas como a Frost & Sullivan, Rede Record, RedeZero e Storyville Coffee Company.

Muito dedicado às causas sociais, se empenhou em ampliar a venda e a produção da Storyville, garantindo o aumento do repasse de verbas da empresa para um fundo que contribui para o combate do tráfico humano.

Para a administração pública municipal, Marcelo Hodge Crivella quer implementar aquilo que ele considera os principais pilares de uma gestão eficiente: equipe competente e valorizada; planejamento e acompanhamento e um programa de meritocracia.