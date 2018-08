Um embate sem ideias: A agonia das eleições de 2018

“O passado que não termina e o futuro que não chega” . Esse poderia ser o título de uma obra em algum momento da história, que venha a ter por conteúdo e objeto de estudo, os tempos de hoje. Tempos estranhos, em que a reflexão sobre os erros de ontem é pautada por debates vazios, estéreis, cujo conteúdo expressa uma sucessão de anacronismos e platitudes, em destaque a ausência de reflexão sobre a realidade nacional e as implicações das transformações e rupturas socioeconômicas em curso no mundo, revelando um olhar obtuso e a ausência de consistência das plataformas e programas de governo apresentadas pelos candidatos à presidência.

A extensiva lista de questões de fundo da economia brasileira é de amplo conhecimento dos principais agentes políticos e econômicos, a saber: superendividamento público, inconsistência orçamentária e fiscal, desbalanço no pacto federativo, distorções alocativas por conta de subsídios e estímulos a setores com baixo retorno/benefício social, precarização dos serviços públicos essenciais (segurança, educação e saúde), ausência de investimentos em projetos de infraestrutura (especialmente transporte e logística), precariedade das relações de trabalho, atraso e baixa competitividade estrutural da indústria.

Ocorre que, quando analisarmos com maior profundidade o tema, vamos descobrir que essa agenda de problemas estruturais apresentada acima compõem-se de demandas e falhas de um mundo, em grande parte já superadas e ausentes do embate e debate político desde o final do século XX na maioria dos países desenvolvidos.

Os problemas do século XXI passam por adequação dos países à revolução digital 4.0, com a geração e absorção de tecnologias disruptivas, crises de comércio exterior, por conta de posturas assimétricas e nacionalistas como supressão de vantagens comerciais, automação e robotização de processos e extinção de atividades e empregos tradicionais, retorno da corrida aeroespacial, criação e estimulo a novas fontes de energia e geração de processos industriais sustentáveis, tendo como resultado possível, uma ampliação das desigualdades dentro de países e entre países.

Em síntese, as demandas do século XXI lançam uma nova plataforma de caminhos e opções de desenvolvimento econômico que podem e devem superar as transformações promovidas pelo modelo industrial corporativo que vigorou ao curso do século XX. Em primeiro lugar o próprio debate ou embate ideológico, travado entre modos de produção alternativos, parece hoje uma discussão de tempos de outrora. Se a história não terminou, como já foi anunciado, hoje não prevalece o embate entre mundos paralelos, em que o capitalismo era questionado frente à opção de um modo de produção socialista.

Depois da queda do muro de Berlim e do estrondoso sucesso do modelo chinês (capitalismo de estado selvagem), a realidade de uma eventual concorrência entre sistema de produção e modelos alternativos de sociedade carece de substância e racionalidade.

Um tema ausente no debate brasileiro: A agenda do século XXI

A leitura dos programas e o embate ideológico que acena para as eleições de 2018 prenunciam a convivência do mesmo modelo de atraso e oportunidades perdidas que tem vigorado no Brasil ao longo dos últimos anos. A mediocridade que impera é a sucessão de inconsistências e devaneios que nortearam a última campanha e eleição de 2014. Candidatos medíocres e despreparados apresentam em meias palavras soluções simplistas envoltas em compromissos ocultos e precária análise sobre mecanismos de solução dos problemas estruturais.

Verdade seja dita: o modelo político brasileiro não oferece espaço para a apresentação de propostas e ações por parte de um candidato à presidência que efetivamente alcance a formulação de reformas de estado e que assegurem ambiente de transformações estruturais.

O Brasil ainda é dominado por setores e elites extrativistas, que dentro do governo ou contidas nos poderes judiciário e legislativo operam em defesa de seus interesses e tentam ao máximo a subjugação de políticas públicas aos interesses subalternos de seus privilégios.

A solução possível para uma verdadeira transformação estrutural do ambiente sociopolítico passa por um verdadeiro choque de capitalismo, com a agregação de um modelo econômico que assegure a livre iniciativa, a diminuição do tamanho e da ineficiência do Estado e estimule a concorrência entre setores e empresas, promovendo a inserção de milhões de brasileiros a formalidade do emprego e liberte o orçamento da obsessiva perseguição a ajustes e cobertura de déficits explosivos, com o consequente efeito de diminuição das garras do sistema financeiro nacional, com tendências a cartelização e fonte de distorções na alocação da poupança financeira.

Hoje, sem dúvida o ambiente é nocivo ao capitalismo e à geração de renda, por conta de imperfeições alocativas e inconsequentes formulações de políticas no passado recente, alimentadas pelo nocivo e pernicioso governo de “cooptação” em curso.

No entanto, como expresso em uma famosa obra de economia do início do século XX, a verdadeira necessidade do século XXI é salvar o capitalismo dos capitalistas e levar o sistema para o povo, o que consiste na adoção de políticas de distribuição de renda( renda universal) combate às desigualdades pelo fortalecimento de investimentos em educação inclusiva, na adoção de programas de inclusão social focados na qualificação de mão de obra e no combate intenso a práticas não concorrenciais e na formulação de políticas de adequação da formas de produção à robotização, em um ambiente que proporcione aos capitalistas e ao povo uma “justa” distribuição dos benefícios advindos de um enorme ciclo de acumulação e geração de renda como o que ocorreu nas economias avançadas.