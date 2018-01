Skol Beats lança duas novas sensações para o carnaval do Rio

A Skol Beats rompe com o óbvio e traz ao mercado algo completamente diferente. Duas novas bebidas. Duas novas sensações, inspiradas na balada. Uma pensando no calor quando a noite está pegando fogo. A outra, naquele frio que sobe na espinha com novas paqueras. Chegaram as Skol Beats Fire & Frost, duas bebidas inéditas no mercado que, além de terem um novo sabor, provocam sensações inusitadas de calor e de refrescância.

Com as Fire & Frost, a Skol Beats entra na brincadeira do carnaval e provoca os foliões a experimentarem a combinação das duas versões. Juntas, elas são o encontro perfeito para novas experiências na estação mais divertida e sensual do ano. Para o lançamento da nova bebida no Rio, a marca fará uma festa para 500 convidados, dia 19/01, em uma casa no Joá. O evento promete ser cheio de experiências sensoriais que irão provocar as sensações criadas ao beber o novo produto.

A Skol Beats Fire & Frost é uma edição limitada para verão e será vendida em latas de 269ml. Com uma embalagem especial, a versão Fire tem tons em laranja, amarelo e vermelho, e a Frost uma mistura entre o púrpura e o azul. As novas Skol Beats chegam ao mercado na segunda-feira, 22/01, em cinco cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

“Skol Beats nasceu para ousar e inovar sempre. As novas Fire & Frost vão muito além de novos sabores. Trazendo novas sensações,brincam inclusive com a combinação das duas versões. É um novo leque de possibilidades para o público, cada um poderá escolher a temperatura certa para o verão e o carnaval”, conta Alexandre Costa, gerente de marketing de Skol Beats.

As novidades integram o portfólio de Skol Beats, que já conta com as consagradas versões Senses, Spirit e Secret. Cada uma tem sabor único e é servida em embalagem moderna e inovadora simbolizando perfeitamente os consumidores da bebida, que curtem o melhor da vida noturna de forma ousada e divertida.