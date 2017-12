Via Parque Shopping promove inédita ação para jovens e crianças com Autismo

No próximo dia 10 de dezembro, o Via Parque Shopping fará uma ação inédita no Brasil, em parceria com o Grupo Mundo Azul – grupo de pais de crianças com transtorno do espectro autístico – TEA, CID F 40. Neste evento, crianças e jovens autistas terão a chance de conhecer e interagir com o Papai Noel.

Denominado 'Natal Azul' – cor que simboliza o Dia Mundial pela Conscientização pelo Autismo –, o evento terá um esquema de funcionamento especialmente montado pelo Via Parque Shopping, que irá abrir as portas mais cedo, para que crianças e jovens com autismo possam tirar fotos com o Papai Noel e ter oportunidade de interagir com o Bom Velhinho. Os convidados especiais irão desfrutar de um ambiente calmo e tranquilo, sem a habitual agitação típica da época natalina, perfeito para um momento inesquecível.

“Algumas crianças e jovens com autismo não conseguem frequentar lugares com muito movimento, como shoppings, por exemplo. Dificilmente eles teriam a oportunidade de ver e interagir com o Bom Velhinho. O Via Parque está fazendo isso porque é um shopping da família e das crianças, nós queremos garantir o direito de toda a criança a se divertir no Natal. Ao observar essa dificuldade, decidimos preparar o shopping especialmente eles, que terão uma experiência única de Natal”, afirma Eliza Santos, gerente de marketing do Via Parque Shopping.

Formado por pais de crianças com transtorno do espectro autístico –TEA, CID F 40º, o Grupo Mundo Azul tem como objetivo social informar e conscientizar a sociedade sobre o autismo. O autismo é uma desordem neurobiológica e apesar de ser desconhecida a causa, sabe-se que compromete o desenvolvimento do indivíduo, afetando cada criança de forma única. Os indivíduos que são diagnosticados com algum grau dentro do Espectro Autístico apresentam o seguinte tripé, ou tríade de sintomas: Dificuldade na comunicação verbal e não-verbal; Falha na interação social recíproca; Comprometimento da imaginação com repertório restrito de interesses e atividades.

Atualmente, o autismo afeta mais de 1,5% da população pediátrica Mundial, segundo dados do CDC - Center of Disease Control, centro de controle e prevenção de doenças norte americano. Recente pesquisa norte americana, divulgada em março último, estima-se que 1 à cada 68 crianças seja autista. Calcula-se que em nosso país, tenhamos pelo menos 2 milhões de autistas.

Apesar de não haver um tratamento curativo para o autismo, sabe-se hoje que é tratável. Assim, quanto antes algumas técnicas comportamentais e educacionais forem iniciadas, maiores serão as chances de recuperação, proporcionando ao indivíduo com TEA, chances de chegar a uma vida adulta independente e autônoma.

Por esse motivo é fundamental que o diagnóstico seja feito precocemente e que as intervenções terapêuticas estejam disponíveis e sejam iniciadas o quanto antes. Criado pela ONU em 2007, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é comemorado no dia 02 de abril. Partindo da premissa de que a informação é a principal aliada no combate ao preconceito, o Mundo Azul vem investindo em ações de conscientização, informando para a população sobre o transtorno.

Dentre as ações realizadas pelo Grupo Mundo Azul podemos destacar a Caminhada na Orla do Leblon, que já está na sétima edição, e reuniu cerca de 7.500 pessoas, além da iluminação de vários monumentos na cidade na cor AZUL, cor do autismo, incluindo o Cristo Redentor.

