Euro Colchões lança campanha 'E do Bem!'

A marca carioca Euro Colchões acaba de lançar a campanha 'E do bem!'

Para participar, o cliente deve dizer qual ação indicaria para a empresa realizar, seja ela social, ecológica ou cultural.

As sugestões serão analisadas, e o melhor projeto será implementado pela Euro Colchões. O ganhador poderá participar de todo o desenvolvimento do mesmo e ainda vai desfrutar de duas diárias, com direito a um acompanhante, em um resort em Búzios.

As sugestões devem ser enviadas até o dia 15 de dezembro através do Instagram da Euro. www.instagram.com/eurocolchoes/

Mais informações: www.eurocolchoes.com