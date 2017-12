Eventogratuito sobre vinhos no Uptown é opção para compras de fim de ano

O Mercado de Produtores do Uptown-Barra abre as portas, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, para o 'Vinho no Mercado', que reunirá dois eventos especiais, o 'Excelência Brasil' e o 'Brancos & Rosados', ambos com a chancela do Grupo Baco. O primeiro será totalmente dedicado ao vinho brasileiro e o segundo apresentará, em mais de 500 rótulos, as grandes novidades dos brancos, rosés e espumantes. Uma excelente oportunidade para os consumidores, às vésperas das festas de fim de ano e do verão, comprarem seus presentes por preços promocionais.

“Esperamos atender uma demanda do público e do trade. Vinho não é só uma bebida de inverno. Na Europa, por exemplo, é consumido o ano inteiro”, afirma Marcelo Copello, um dos organizadores do evento, que também contará com a 'Queijo na Rua', feira de queijos artesanais, com harmonizações, food trucks e barraquinhas variadas.

Na abertura do evento, o 'Excelência Brasil' recebe, em uma Master Class, a imprensa e convidados para apresentar os rótulos campeões da 6ª. Grande Prova Vinhos do Brasil.

No palco do Mercado de Produtores do Uptown, que é inspirado em grandes mercados mundiais, como o da Ribeira de Lisboa, haverá duas palestras de vinho por dia, que irão se revezar com apresentações de jazz com música ao vivo e DJ´s. Além disso, os restaurantes do centro comercial, como La Plancha, La Parrilla Dell Mercado, Benkei Empórium, oferecerão opções gastronômicas com preços promocionais.

“O público poderá comprar taças e garrafas a preços promocionais. A taça souvenir, que fez enorme sucesso no Rio Wine and Food Festival em agosto último, virá novamente como opção na compra da primeira dose”, informa Sérgio Queiroz, organizador.

Programação completa e mais informações: uptownbarra.com.br