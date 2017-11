Kurt recebe Camerata da Ação Social pela Música do Brasil em comemoração aos 75 anos da confeitaria

A tradicional Confeitaria Kurt, no Leblon, dá continuidade ao projeto 'Doce Som, Doce Futuro' e recebe a Camerata Jovem da Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) para apresentação especial em comemoração aos 75 anos da confeitaria, no dia 30 de novembro, quinta-feira, das 17h às 19h. A Camerata é formada por jovens moradores de comunidades do Rio e acabaram de voltar da primeira turnê pela Europa onde fizeram muito sucesso.

Esta será a quarta edição do 'Doce Som, Doce Futuro', iniciativa dos sócios do Kurt para fomentar e apoiar projetos musicais. Durante o concerto, a varanda em frente à loja será palco onde os jovens repetirão o repertório que apresentaram nesta turnê. É uma oportunidade única de desfrutar de boa música em clima informal, confraternizando e prestigiando este projeto!

Serviço: 4ª edição do Doce Som, Doce Futuro

Data: 30 de novembro (quinta-feira feira), das 17h às 19h

Local: Confeitaria Kurt - Rua General Urquiza, 117 – loja B - Leblon

Entrada franca

Mais informações: 2294-0599/ 2512-4943