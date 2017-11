Setor de beleza tem encontro profissional em Niterói

Os brasileiros estão entre os mais vaidosos do mundo. Os números não deixam dúvida já que o país figura entre os quatro maiores consumidores de produtos e serviços de beleza, ficando atrás de Japão, EUA e China, mas com grandes perspectivas de superar os japoneses e retomar o terceiro lugar que ocupou por anos. A previsão é da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, Abihpec, que também anuncia um faturamento em 2017 de R$ 50 bilhões.

E Niterói e seus profissionais fazem parte ativa neste crescimento. Com objetivo de capacitar ainda mais o segmento, trazendo ainda mais qualidade para o consumidor, acontece nesta segunda, dia 27 de novembro, o Encontro Empresarial para Profissionais de Beleza 2017, no Clube Naval Charitas. O evento, que tem oferecimento do Sistema Fecomércio RJ e apoio do Sindsalões Niterói, começará com uma palestra do consultor EdmourSaiani: O Novo Salão AAIDU – Atitude de Atendimento Incrivelmente Diferente do Usual.

Durante a palestra serão compartilhados os novos caminhos e propostas para trabalhar os principais desafios dos salões: como se diferenciar da concorrência e como manter a equipe competente e integrada. Para tanto, serão abordados temas que vão desde o novo perfil do cliente, a essência da competitividade, design, conveniência, atendimento, educação e entretenimento.

O Encontro Empresarial para Profissionais de Beleza 2017 contará ainda com jantar e show com a Banda Anjos da Noite.

Serviço: Encontro Empresarial para Profissionais de Beleza 2017

Data: 27 de novembro, às 19h

Local: Clube Naval Charitas – Av. Carlos Ermelindo Marins 70, Jurujuba – Niterói