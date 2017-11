PUC-Rio, Mongeral Aegon e IRB Brasil RE lançam programa de inovação em seguros 

O mundo está mudando: tecnologias, processos e até mesmo novas formas de relação surgem a cada momento. É neste cenário que a PUC-Rio, a seguradora multinacional Mongeral Aegon e a maior resseguradora do país, o IRB Brasil RE, fecharam uma parceria inédita e estão com inscrições abertas para o Insurtech Innovation Program, um programa de inovação cujo nome é resultado da junção dos termos em inglês insurance (“seguro”) e technology (“tecnologia”).

O objetivo é formar profissionais que queiram transformar o mercado de seguros e resseguro por meio do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços baseados em tecnologia, com a coordenação do Instituto de gestão de riscos financeiros e atuariais da PUC-Rio (IAPUC) e do Departamento de Informática da Universidade, e apoio dos demais parceiros.

A duração é de um ano e as aulas serão na PUC-Rio. Nenhum conhecimento prévio é requerido e a multidisciplinariedade será um fator valorizado no programa. Alunos de qualquer área e de qualquer universidade podem se candidatar até 10 de dezembro pelo link http://insurtech.les.inf.puc-rio.br . São 16 vagas no total, sendo dez para alunos de graduação e seis para alunos de pós-graduação stricto sensu. Os selecionados na primeira etapa ainda passarão por entrevistas e dinâmicas individuais ou em grupo, com professores da PUC-Rio e representantes da Mongeral Aegon e do IRB Brasil RE. Os escolhidos devem ter disponibilidade diária no período da tarde e todos terão direito a uma bolsa estágio como remuneração mensal.

Alessandra Monteiro, diretora de Subscrição de Vida e Longevidade do IRB Brasil RE, comenta a importância da parceria entre três grandes instituições para o sucesso do programa, lembrando que elas estão apostando em um modelo de negócio ainda pouco explorado. "A PUC-Rio possui know-how em tecnologia e gestão de projetos, a Mongeral Aegon é especializada em seguro de Vida, e o IRB tem a experiência e a liderança do mercado ressegurador. Essa combinação possibilitará unir as inteligências acadêmica e técnica do negócio para desenvolver novas soluções", completa.

A PUC-Rio conduzirá o Insurtech Innovation Program com base na metodologia Challenge Based Learning (CBL). “Neste método de ensino, são formados grupos multidisciplinares, são realizados desafios e apresentados conteúdos técnicos e não técnicos são apresentados. Os participantes desenvolvem projetos criativos e inovadores ao mesmo tempo que aprendem”, explica Rafael Nasser, coordenador de Inovação do Programa do Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), ressaltando que serão exploradas tendências tecnológicas como blockchain, inteligência artificial, realidade virtual e internet das coisas (IoT) e, além das aulas, o programa oferece palestras e visitas a empresas. “A indústria de novas tecnologias, como o blockchain, já adotada pela resseguradora, por exemplo, precisa de novos profissionais capacitados e de investimento em inovação”, comenta. Na prática, serão formados grupos multidisciplinares a cada trimestre, desafios serão propostos, conteúdos tecnológicos e de negócio serão apresentados e os participantes desenvolverão projetos criativos e inovadores com impacto significativo dentro desta indústria, ao mesmo tempo que estarão aprendendo.

O programa não é limitado a estudantes da PUC-Rio e nem das áreas ligadas à ciência tecnológica. No entanto, é importante que o candidato tenha um perfil empreendedor, proativo e que seja motivado a desafios.

“Para que uma empresa cresça, é fundamental investir em bons serviços e produtos, além de uma diferenciada experiência do cliente com a marca. Nestes dois aspectos, a tecnologia tem papel fundamental, e é por isso que a Mongeral Aegon investe neste programa”, finaliza Helder Molina, presidente da seguradora.