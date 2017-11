Shoppings do Rio promovem‘Black Weekend’ com descontos de até 70%

A Black Friday, uma das ações de desconto do varejo mundial mais esperada pelos consumidores que procuram economizar na hora das compras, ganha forma em shoppings do Rio de Janeiro, através da ‘Black Weekend’. Os empreendimentos Américas Shopping, Center Shopping Rio, Via Brasil Shopping e West Shopping, que são administrados pela AD Shopping, realizam, de 24 a 26 de novembro, mais uma edição da campanha, que também já se consolidou no calendário do comércio brasileiro, com descontos de até 70% aos clientes.

A iniciativa colocará em oferta, nesses três dias, uma variedade de produtos de todos os segmentos por meio de promoções atrativas em itens de eletrodomésticos, cama, mesa e banho, vestuário, beleza, entre outros, que poderão ser aproveitadas pelos consumidores.

Pelo mall dos empreendimentos o que não faltará é animação, além de uma decoração temática toda especial, vitrines adesivadas e fortes ações nas redes sociais.

E como estamos em clima de Natal, os shoppings vão alinhar suas campanhas promocionais à ‘Black Weekend’ para que os clientes tenham mais vantagens.

No Américas Shopping, no Recreio, os interessados em concorrer a um Ford EcoSport 0Km poderão juntar R$ 300 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes e trocar por um cupom. Durante o período da ação, os clientes terão mais chances em concorrer, já que serão cinco cupons a cada R$ 300 em compras.

No Center Shopping Rio, em Jacarepaguá, juntando R$ 200 em compras, os clientes vão concorrer a um Renault Kwid Life 0Km. Durante o período da ação, os clientes terão mais chances em concorrer, já que serão cinco cupons a cada R$ 200 em compras.

No West Shopping, em Campo Grande, para concorrer aos 50 superprêmios tecnológicos – iPhones 7, iPad’s, Apple Watches, Playstation 4 e Headphone bluetooth com wi fi, o cliente deverá juntar R$ 200 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes. Durante o período da ação, os clientes terão direito a cupons em quíntuplo, a cada R$ 200 em compras. Regras cumulativas.

Durante o período da ‘Black Weekend’, para atender aos clientes com mais conforto e tranquilidade, alguns dos empreendimentos funcionarão em esquema especial. No Américas Shopping e Via Brasil Shopping, na sexta-feira (24/11), o horário de funcionamento será das 9h às 23h. Já o West Shopping, também na sexta-feira (24/11), abrirá mais cedo – lojas e quiosques funcionarão das 9h às 22h (sendo facultativo ser das 9h às 23h), e a Praça de Alimentação e Lazer, das 9h às 23h. O Center Shopping Rio funcionará dentro do seu horário normal.

