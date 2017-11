Dose dupla na Black Friday do Sorvete Itália

De 24 a 26 de novembro, todas as 28 lojas do Sorvete Itália estarão com promoções inspiradas na Black Friday. Na compra de qualquer sorvete de uma ou duas bolas, o segundo, desde que do mesmo valor, sai de graça.

É possível optar por sabores da linha Itália, como chocolate, manga, flocos, banana caramelada, crocante, pistache e tapioca (R$ 8,50 com uma bola), ou ainda por criações da linha Gold, como brownie, doce de leite e iogurte (R$ 9,50 com uma bola).

A promoção também é válida para os isopores de dois litros de sorvete, quando o cliente ganha um segundo isopor do mesmo valor (R$ 64 sabores da linha Itália, e R$ 70 da linha Gold). Com mais de 40 anos, o Sorvete Itália é um ícone carioca e produz em média 200 mil litros de sorvete por mês.

Sorvete Itália: www.sorveteitalia.com