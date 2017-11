Pega Carga: Aplicativo liga caminhoneiros e transportadoras sem leilão reverso de frete

Um grupo de empreendedores cariocas e mineiros, com extensa experiência no ramo de transportes, está lançando o Pega Carga, aplicativo que surge para fazer a ligação direta entre caminhoneiros e transportadoras.

Utilizando o que existe de mais avançado em tecnologia para desenvolvimento e armazenagem de dados, o Pega Carga é um aplicativo robusto e, ao mesmo tempo, leve; criado para facilitar e desburocratizar o processo de contratação de serviços, a partir da inteligência logística no mercado e sem leilão reverso de frete. O aplicativo, 100% gratuito para caminhoneiros, pode ser baixado pelo Google Play e pela App Store.

“Nós procuramos entender as necessidades dos usuários. E, por essa razão, desenvolvemos todas as funcionalidades com o objetivo de facilitar o dia a dia de caminhoneiros e transportadoras. O Pega Carga chega para valorizar e revolucionar o mercado de frete rodoviário. A expectativa é de, já em 2018, nos tornarmos o aplicativo mais utilizado por caminhoneiros e transportadoras, atingindo mais de 600 mil usuários”, explica Bernardo Lage, sócio-fundador da Pega Carga, empresa responsável pelo lançamento do aplicativo.

O Pega Carga conta com um centro de desenvolvimento e suporte técnico, em Belo Horizonte, com desenvolvedores, programadores e analistas de qualidade e de bancos de dados. No Rio de Janeiro, funciona uma central integrada por equipes de atendimento receptivo/suporte aos usuários da plataforma e do cartão Pega Carga, além de profissionais voltados para ações de cadastramento e prospecção de novos usuários.

Além da apresentação dos usuários, visando à contratação do frete, o Pega Carga oferece serviços de meio de pagamento ao caminhoneiro, através do cartão Pega Carga, que pode ser utilizado em toda a rede credenciada Visa e Banco 24 horas. O uso do cartão permite que as transportadoras enviem recursos aos caminhoneiros que, por sua vez, podem enviá-los a seus familiares e utilizar o cartão nas modalidades crédito e débito. São oferecidos, ainda, serviços como financiamento de veículos, seguros e assistência 24 horas.

Segundo os sócios da Pega Carga, empresa que tem o mesmo nome do aplicativo, existia um gargalo crescente no processo de contratação de fretes. Foi por essa razão que os criadores trabalharam em uma profunda análise do processo, desenvolvendo um aplicativo que leva equilíbrio para a relação comercial, sem a existência do chamado leilão reverso que prejudica os caminhoneiros por favorecer a redução dos preços de contratação. Os aplicativos disponíveis até o surgimento do Pega Carga trabalhavam com indicações de cargas disponíveis, obrigando os caminhoneiros a se ajustar, derrubando os preços dos fretes e prejudicando os trabalhadores como um todo.

O Pega Carga oferece, ainda, um chat, um botão de pânico e informações sobre serviços nas proximidades como postos de gasolina, borracheiros e lojas de conveniência, entre outros.

A ideia do Pega Carga surgiu a partir de uma série de reclamações dos empresários sobre a dificuldade para se contratar caminhoneiros e também sobre os aplicativos existentes no mercado que não atendiam as necessidades básicas dos contratantes. Foi a partir dessa constatação que Marcelo Faria, profissional com mais de 25 anos de experiência nas áreas de transportes, tecnologia e logística, começou a pesquisar o tema, verificar as tendências de mercado e buscar soluções inovadoras.

Pega Carga: www.pegacarga.com.br