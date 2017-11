Empresa recebe, pela segunda vez este ano, Prêmio Great Place to Work

A Nasajon Sistemas foi eleita uma das melhores empresas de Tecnologia da Informação para se trabalhar no Brasil. De acordo com levantamento da consultoria Great Place to Work, uma das mais respeitadas do mundo no assunto, a empresa é a 33ª do Brasil em 2017. Esta é a oitava vez que a empresa figura na lista de TI, e a 16ª vez que a empresa aparece em listas do GPTW. Este ano, a empresa já havia sido premiada dentre as melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro.

Além do ramo de Tecnologia da Informação, categoria em que também configurou nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 e 2015, a Nasajon também já recebeu anteriormente o prêmio nas categorias Nacional (2007 e 2008) e Rio de Janeiro (2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016 e 2017). O grupo de trabalho do GPTW 2017 contou com parceria da IT Mídia.

As 110 empresas com melhor desempenho foram premiadas na noite de quarta (08/11), no IT Forum Expo, em São Paulo. A premiação foi acompanhada diretamente pelo sócio-fundador Claudio Nasajon.

“Esse é o tipo de conquista que só se consegue se todos participarem. Não dá para criar um ótimo ambiente de trabalho só com decisões estratégicas ou táticas empresariais. É preciso que as pessoas sejam camaradas umas com as outras, que se comprometam com resultados, que ajam com conduta íntegra e ética”, declarou Claudio Nasajon.